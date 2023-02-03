QR-платежи с комиссией от 0,4%

Деньги на счёте за 15 секунд
Даже в выходные и праздники
Подключение за 10 минут
Можно сразу принимать оплату
Чуткая поддержка 24/7
Без ботов и скриптов
За государственные платежи
За оплату ЖКУ
За оплату медицинских услуг, образования, товаров повседневного спроса
За все остальные платежи
Ставка по QR‑платежам может составлять 0% — размер зависит от вида деятельности
Будет проще открыть бизнес или филиал — не придётся платить за терминал и ждать доставки
Распечатайте QR‑код, показывайте его на телефоне или отправляйте платёжную ссылку в мессенджер
Вы сможете оплатить аренду, закупить товары и выдать зарплату сотрудникам — в срок и без стресса
Tilda, WordPress, 1C‑Битрикс, OpenCart, MODX и другие
PayKeeper Касса, Эвотор, CloudKassir, Бизнес.Ру, АТОЛ и ШТРИХ‑М
СБИС, Битрикс и RetailCRM
Может пригодиться
QR‑эквайринг — это способ принимать платежи от клиентов через QR‑коды. Покупатель сканирует код в банковском приложении и подтверждает платёж. Бизнес получает деньги на расчётный счёт напрямую от покупателя без посредников. Платежи проходят быстро, а комиссия ниже, чем у стандартных эквайринговых систем.
Подключить приём платежей по QR‑коду просто: подайте заявку в интернет‑банке или оставьте свои контакты на этой странице. Мы подключим онлайн‑кассу для корректной работы по 54‑ФЗ и активируем приём платежей. Если онлайн‑касса уже зарегистрирована, то поможем интегрировать QR‑платежи с ней. Физический терминал эквайринга для этого не нужен.
Да, оплата по QR‑коду подходит для ИП, и вот почему:
Да, оплата по QR‑коду подходит и для ООО. Принципы работы те же, что и у ИП: деньги быстро приходят на счёт, а комиссия ниже, чем у торгового или интернет‑эквайринга.
Для классического торгового эквайринга нужно выкупить или взять в аренду физический терминал. Здесь же платежи проходят по QR‑коду, который можно распечатать или показать на экране телефона или планшета.
Деньги поступают на счёт за 15 секунд. Комиссии при проведении оплат через QR значительно ниже, чем при оплате картой, поэтому бизнесу выгоднее использовать платежи по QR вместо классического эквайринга.