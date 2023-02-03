QR-платежи с комиссией от 0,4%

Подключить приём платежей по QR‑коду просто: подайте заявку в интернет‑банке или оставьте свои контакты на этой странице. Мы подключим онлайн‑кассу для корректной работы по 54‑ФЗ и активируем приём платежей. Если онлайн‑касса уже зарегистрирована, то поможем интегрировать QR‑платежи с ней. Физический терминал эквайринга для этого не нужен.