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QR-платежи с комиссией от 0,4%

Деньги на счёте за 15 секунд

Даже в выходные и праздники

Подключение за 10 минут

Можно сразу принимать оплату

Чуткая поддержка 24/7

Без ботов и скриптов

Принимайте платежи с самой низкой комиссией

Среди всех видов эквайринга
0%

За государственные платежи

0,2%

За оплату ЖКУ

0,4%

За оплату медицинских услуг, образования, товаров повседневного спроса

0,7%

За все остальные платежи

Пользуйтесь QR-платежами с выгодой для бизнеса

Экономьте на комиссии

Ставка по QR‑платежам может составлять 0% — размер зависит от вида деятельности

Растите и начинайте новое

Будет проще открыть бизнес или филиал — не придётся платить за терминал и ждать доставки

Продавайте онлайн и офлайн

Распечатайте QR‑код, показывайте его на телефоне или отправляйте платёжную ссылку в мессенджер

Используйте деньги сразу

Вы сможете оплатить аренду, закупить товары и выдать зарплату сотрудникам — в срок и без стресса

Интегрируйте QR-платежи в нужные вам сервисы

Конструкторы сайтов

Tilda, WordPress, 1C‑Битрикс, OpenCart, MODX и другие

Онлайн‑кассы

PayKeeper Касса, Эвотор, CloudKassir, Бизнес.Ру, АТОЛ и ШТРИХ‑М

CRM‑системы

СБИС, Битрикс и RetailCRM

Бесплатно откроём расчётный счёт
  • Сообщим налоговой ваши новые реквизиты
  • Вернём до 7% годовых на остаток по счёту
  • Поможем 24/7 без ботов и скриптов

Может пригодиться

Торговый эквайринг
Принимайте платежи по карте через терминал в магазине или при доставке заказа
Интернет‑эквайринг
Принимайте оплату где угодно: в соцсетях, приложении или на сайте

Частые вопросы

Что такое QR-эквайринг и как он работает?

QR‑эквайринг — это способ принимать платежи от клиентов через QR‑коды. Покупатель сканирует код в банковском приложении и подтверждает платёж. Бизнес получает деньги на расчётный счёт напрямую от покупателя без посредников. Платежи проходят быстро, а комиссия ниже, чем у стандартных эквайринговых систем.

Как организовать приём платежей по QR-коду без эквайрингового терминала?

Подключить приём платежей по QR‑коду просто: подайте заявку в интернет‑банке или оставьте свои контакты на этой странице. Мы подключим онлайн‑кассу для корректной работы по 54‑ФЗ и активируем приём платежей. Если онлайн‑касса уже зарегистрирована, то поможем интегрировать QR‑платежи с ней. Физический терминал эквайринга для этого не нужен.

Подходит ли оплата по QR-коду для ИП и малого бизнеса?

Да, оплата по QR‑коду подходит для ИП, и вот почему:

  1. Экономия на комиссии. За счёт этого оплата через QR‑код выгодна для бизнеса. Ставка будет фиксированной и составит от 0,4 до 0,7%.
  2. Скорость подключения. В Точка Банке оно будет бесплатным и займёт всего 10 минут. Покупать физический терминал не нужно, а принимать платежи можно сразу после подключения.

Можно ли ООО принимать оплату по QR-коду?

Да, оплата по QR‑коду подходит и для ООО. Принципы работы те же, что и у ИП: деньги быстро приходят на счёт, а комиссия ниже, чем у торгового или интернет‑эквайринга.

Чем QR-эквайринг отличается от классического эквайринга?

Для классического торгового эквайринга нужно выкупить или взять в аренду физический терминал. Здесь же платежи проходят по QR‑коду, который можно распечатать или показать на экране телефона или планшета.

Деньги поступают на счёт за 15 секунд. Комиссии при проведении оплат через QR значительно ниже, чем при оплате картой, поэтому бизнесу выгоднее использовать платежи по QR вместо классического эквайринга.

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QR-эквайринг для бизнеса | прием платежей по QR-коду для ИП и ООО - Точка Банк