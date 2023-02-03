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Страхование и услуги

Кто оказывает страховые услуги
АО «Лучи Страхование»

Бессрочные лицензии на осуществление страхования СИ №2733 и СЛ №2733 выданы Банком России

Информация о страховщике
ООО «РБ Страхование Жизни»

Бессрочные лицензии на осуществление страхования СЖ №4079 и СЛ №4079 выданы Банком России

Информация о страховщике

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Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
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Список лиц, оказывающие страховые услуги — Точка Банк