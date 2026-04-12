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Доступный ДМС для ваших сотрудников

Партнёрская программа с онлайн-страховой «Лучи»

От 525 ₽ в месяц за человека

Для команд от 3 человек

Подключение к ДМС за 7 дней

Акция до 30 октября
ДМС бесплатно на 3 месяца — за платёж по счёту от 5 000 ₽

И другие сервисы для бизнеса с выгодой до 100 000 ₽. Успейте открыть счёт до 30 октября!

Выгода для команды и бизнеса

Получайте налоговые льготы

ДМС не облагается НДФЛ и страховыми взносами и помогает снижать налог на прибыль

Сокращайте простои бизнеса

Сотрудники быстрее получают медицинскую помощь и реже уходят на больничные

Привлекайте и удерживайте сотрудников

ДМС усиливает соцпакет для найма и мотивирует команду

Тарифы на полисы ДМС сотрудникам

Стоимость указана за человека в месяц при оплате за год

Старт
Оптимальный
МаксимальныйМаксимальный+
Онлайн‑консультации



Анализы



Вызов врача на дом



Приём специалистов в клиниках


Исследования: УЗИ, ЭКГ, КТ, МРТ и другие3 исследования в годБезлимитно
Стоимость для команд от 3 человекОт 819 ₽От 1315 ₽От 1885 ₽От 2830 ₽
Стоимость для команд от 10 человекОт 525 ₽ От 838 ₽От 1029 ₽
От 1192 ₽

С заботой о вашей команде

Всё в одном приложении

Запись на приём, вызов врача на дом, карта клиник и медицинская история
приложение онлайн-страховой Лучиприложение онлайн-страховой Лучиприложение онлайн-страховой Лучи

Виртуальная клиника 24/7

Онлайн-консультации взрослых и детских специалистов для сотрудников и их близких

Помощь по всей России

25 000+ клиник и лабораторий по стране
Бонусы для клиентов Точка Банк
  • Выделенная линия обслуживания
  • Страховка от несчастных случаев
  • Cтраховка при поездках за границу
  • Консультации диетолога, нутрициолога и ветеринара

Набор услуг зависит от тарифа 

Оформите ДМС для сотрудников

Оставьте номер телефона — менеджер страховой свяжется с вами в рабочее время с 9:00 до 18:00 по Москве
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Об онлайн‑страховой «Лучи»

Стратегический партнёр Точка Банк

Вместе создаём страховые продукты для малого и среднего бизнеса в России

Более 10 лет

На рынке страхования

За 1 час

Решаются 80% обращений пациентов

90% клиентов

Подключают ДМС более чем на два года

Частые вопросы

Что такое корпоративный полис ДМС?

Это добровольное медицинское страхование для бизнеса, с которым сотрудники могут лечиться в частных клиниках без очередей и в комфортных условиях.

В чём выгода подключать ДМС для сотрудников?

Плюсы ДМС для компании: 

  • меньше простоев из‑за частых больничных: сотрудники получают качественную медицинскую помощь  без очередей и быстрее возвращаются к работе;
  • преимущество на рынке труда: сотрудники чувствуют защиту со стороны компании, проще привлекать и удерживать ключевых специалистов;
  • компания может получить налоговые льготы по программе корпоративного полиса ДМС.

Что входит в ДМС для сотрудников компании?

Вы можете собрать свой пакет ДМС и включить в него нужные медицинские услуги: онлайн‑консультации специалистов, приёмы в клиниках, анализы, лечебные процедуры, выезд врача на дом, полные обследования организма. Дополнительно можно оформить полисы ДМС для родственников сотрудников.

Как оформить ДМС для сотрудников компании онлайн?

Оставьте заявку — менеджер страховой свяжется с вами в течение рабочего дня, чтобы обсудить детали.  Вам подберут индивидуальную программу ДМС с учётом бизнес‑целей, количества сотрудников и пожеланий по медицинским услугам. Оформите договор — подпишите документы и получите активированные полисы ДМС для сотрудников.

Сколько стоит ДМС для сотрудников компании и от чего зависит стоимость?

Стоимость рассчитывается индивидуально. Она зависит от количества сотрудников, их возраста  и набора медицинских услуг в программе.

Какие полисы ДМС для сотрудников бывают и как выбрать подходящий?

Вы можете выбрать один из базовых тарифов корпоративного ДМС. В каждом доступны онлайн‑консультации специалистов, анализы и вызов врача на дом. Можно подключить дополнительные опции: приёмы в клиниках и исследования. Менеджер страховой поможет подобрать оптимальную программу под ваш бюджет и задачи.

Подходит ли ДМС для бизнеса с небольшим штатом сотрудников?

Да, программы корпоративного ДМС подходят даже для команд из двух человек. Вы можете выбрать только нужные медицинские услуги и оформить полисы для небольшого штата — ограничений по количеству застрахованных нет.

Юридические условия

Сервис предоставляется с использованием Программы для мобильных и веб‑устройств «Лучи Здоровье» (номер и дата регистрации в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД № 26585 от 12.02.2025), правообладателем которого является ООО «Лучи Здоровье» (ИНН 7106021081). Медицинские услуги предоставляются клиниками‑партнёрами, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности. Услуги страхования оказывает АО «Лучи Страхование» (ИНН 2722015673), лицензии СЛ № 2733, CИ № 2733, выданы Банком России бессрочно. Сайт.

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ДМС для сотрудников компании | Оформить полис ДМС для работников организации - Точка Банк