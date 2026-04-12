Доступный ДМС для ваших сотрудников

От 525 ₽ в месяц за человека
Для команд от 3 человек
Подключение к ДМС за 7 дней
И другие сервисы для бизнеса с выгодой до 100 000 ₽. Успейте открыть счёт до 30 октября!
ДМС не облагается НДФЛ и страховыми взносами и помогает снижать налог на прибыль
Сотрудники быстрее получают медицинскую помощь и реже уходят на больничные
ДМС усиливает соцпакет для найма и мотивирует команду
|Старт
|Оптимальный
|Максимальный
|Максимальный+
|Онлайн‑консультации
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|Анализы
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|Вызов врача на дом
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|Приём специалистов в клиниках
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|Исследования: УЗИ, ЭКГ, КТ, МРТ и другие
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|3 исследования в год
|Безлимитно
|Стоимость для команд от 3 человек
|От 819 ₽
|От 1315 ₽
|От 1885 ₽
|От 2830 ₽
|Стоимость для команд от 10 человек
|От 525 ₽
|От 838 ₽
|От 1029 ₽
|От 1192 ₽
Набор услуг зависит от тарифа
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Вместе создаём страховые продукты для малого и среднего бизнеса в России
На рынке страхования
Решаются 80% обращений пациентов
Подключают ДМС более чем на два года
Это добровольное медицинское страхование для бизнеса, с которым сотрудники могут лечиться в частных клиниках без очередей и в комфортных условиях.
Плюсы ДМС для компании:
Вы можете собрать свой пакет ДМС и включить в него нужные медицинские услуги: онлайн‑консультации специалистов, приёмы в клиниках, анализы, лечебные процедуры, выезд врача на дом, полные обследования организма. Дополнительно можно оформить полисы ДМС для родственников сотрудников.
Оставьте заявку — менеджер страховой свяжется с вами в течение рабочего дня, чтобы обсудить детали. Вам подберут индивидуальную программу ДМС с учётом бизнес‑целей, количества сотрудников и пожеланий по медицинским услугам. Оформите договор — подпишите документы и получите активированные полисы ДМС для сотрудников.
Стоимость рассчитывается индивидуально. Она зависит от количества сотрудников, их возраста и набора медицинских услуг в программе.
Вы можете выбрать один из базовых тарифов корпоративного ДМС. В каждом доступны онлайн‑консультации специалистов, анализы и вызов врача на дом. Можно подключить дополнительные опции: приёмы в клиниках и исследования. Менеджер страховой поможет подобрать оптимальную программу под ваш бюджет и задачи.
Да, программы корпоративного ДМС подходят даже для команд из двух человек. Вы можете выбрать только нужные медицинские услуги и оформить полисы для небольшого штата — ограничений по количеству застрахованных нет.
Сервис предоставляется с использованием Программы для мобильных и веб‑устройств «Лучи Здоровье» (номер и дата регистрации в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД № 26585 от 12.02.2025), правообладателем которого является ООО «Лучи Здоровье» (ИНН 7106021081). Медицинские услуги предоставляются клиниками‑партнёрами, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности. Услуги страхования оказывает АО «Лучи Страхование» (ИНН 2722015673), лицензии СЛ № 2733, CИ № 2733, выданы Банком России бессрочно. Сайт.