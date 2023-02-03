Бесплатный анализ вашей аудитории

Мы формируем отчёт на основе двух источников: обезличенных транзакционных данных и официальной статистики Росстата по фискальным накопителям. Эти данные помогают понять:

кто покупает у бизнесов, похожих на ваш;

какие возрастные группы делают покупки;

сколько тратят в среднем;

как часто совершают покупки;

какие категории товаров и услуг выбирают.

В отчёте вы увидите портрет аудитории, которая с наибольшей вероятностью заинтересована в ваших товарах и услугах, и получите рекомендации по продажам. Отчёт носит рекомендательный характер и не является призывом к действию.