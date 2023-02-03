Бесплатный анализ вашей аудитории

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Для анализа используем обезличенные данные по транзакциям и статистику Росстата
Изучите выводы и идеи для роста продаж
Если вы недавно зарегистрировали бизнес, отчёт будет вам полезен. Он поможет сориентироваться на старте и лучше понять потенциальных клиентов.
Мы формируем отчёт на основе двух источников: обезличенных транзакционных данных и официальной статистики Росстата по фискальным накопителям. Эти данные помогают понять:
В отчёте вы увидите портрет аудитории, которая с наибольшей вероятностью заинтересована в ваших товарах и услугах, и получите рекомендации по продажам. Отчёт носит рекомендательный характер и не является призывом к действию.
Аналитика помогает понять аудиторию и её потребности. Она подсказывает, какие особенности бизнеса отметить в коммуникации, какие товары или услуги продвигать, что лучше работает у конкурентов и какого спроса ожидать в вашем сегменте.