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Бесплатный анализ вашей аудитории

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Укажите регион и сферу деятельности
Изучите портрет клиента, чтобы растить продажи

Подготовим понятный отчёт

Пол, возраст и доход
Кто больше покупает в отрасли, какой возраст у ваших клиентов и сколько они тратят
Портрет клиентаДинамика покупокВозврат клиентовСредний чек

Как получить отчёт

1

Пройдите регистрацию

Укажите номер телефона и email, придумайте пароль

2

Выберите регион и отрасль бизнеса

Для анализа используем обезличенные данные по транзакциям и статистику Росстата

3

Получите отчёт

Изучите выводы и идеи для роста продаж

Частые вопросы

Кому будет полезен отчёт?

Если вы недавно зарегистрировали бизнес, отчёт будет вам полезен. Он поможет сориентироваться на старте и лучше понять потенциальных клиентов.

По каким параметрам вы определяете целевую аудиторию бизнеса?

Мы формируем отчёт на основе двух источников: обезличенных транзакционных данных и официальной статистики Росстата по фискальным накопителям. Эти данные помогают понять:

  • кто покупает у бизнесов, похожих на ваш;
  • какие возрастные группы делают покупки;
  • сколько тратят в среднем;
  • как часто совершают покупки;
  • какие категории товаров и услуг выбирают.

В отчёте вы увидите портрет аудитории, которая с наибольшей вероятностью заинтересована в ваших товарах и услугах, и получите рекомендации по продажам. Отчёт носит рекомендательный характер и не является призывом к действию.

Как аналитика помогает увеличить продажи?

Аналитика помогает понять аудиторию и её потребности. Она подсказывает, какие особенности бизнеса отметить в коммуникации, какие товары или услуги продвигать, что лучше работает у конкурентов и какого спроса ожидать в вашем сегменте.

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Портрет клиента для бизнеса — анализ целевой аудитории онлайн | Точка Банк