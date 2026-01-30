Автоматизация документооборота

Создавайте документы быстро по готовым шаблонам
Отправляйте в два клика прямо из интернет-банка
Находите любой документ по статусу, сумме и контрагенту
Счета «зависают» в почте и вы не видите, оплатил ли их контрагент
Обмен документами в чатах крадёт время и угрожает безопасности бизнеса
Вы упускаете крупных и надёжных партнёров, которые уже перешли на ЭДО
Это внедрение в компании единой цифровой платформы, которая управляет жизненным циклом документов: от создания и согласования до подписания, исполнения и архивирования
Вы видите, где «застрял» важный договор. Сроки не горят, сделки не срываются.
Результат: контроль рисков и экономия средств.
Ваша команда не тратит часы на пересылку файлов в почте, уточнения в чатах и ручное заполнение шаблонов.
Результат: защита от выгорания и ошибок в документах.
Теперь документы хранятся надёжно, есть интеграция с 1С, а при проверке нужные счета, акты, договоры легко найти по любым данным.
Результат: защита от штрафов и репутационных потерь.
Если у вас ещё нет расчётного счёта, оставьте заявку, чтобы его открыть. Наш сотрудник позвонит вам и поможет подобрать подходящий тариф.
Если у вас уже есть расчётный счёт, зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке.
Проверим все первичные документы на отсутствие ошибок и загрузим из ЭДО от Точка Банка в вашу 1С.
Как настроить шаблоны ваших часто используемых видов документов. Например: счетов, договоров, актов.
Отправим «запросы на дружбу» в ЭДО контрагентам автоматически, вам не нужно это делать вручную.
Отправка в 1 клик. Вы в реальном времени видите статусы: «Доставлено», «Прочитано», «Подписано».
Мы уже настроили роуминг со СБИС, Диадок, Астрал ЭДО, Такском‑Файлер, СберКорус и другими операторами. Вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить.
Система отправит ему документ на email вместе с предложением перейти на ЭДО. Так будет удобнее подписывать документы в будущем.
Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:
13 ₽ за документ
3 900 ₽ в год
10 ₽ за документ
6 000 ₽ в год
6,8 ₽ за документ
13 600 ₽ в год
Если вы тратите более часа в день на работу с документами, уже теряли важные бумаги и вам приходилось откладывать сделку из‑за задержки подписи, то вашему бизнесу нужна автоматизация документооборота.
Даже если у вас от 20‑30 документов в месяц (счета, договоры, акты), вы уже почувствуете экономию времени.
Современные системы ЭДО взаимодействуют между собой через операторов, это называется роуминг. Вы просто отправляете ему документ как обычно, а системы договорятся «на заднем плане». Для вас процесс не усложнится.
Для того, чтобы подписывать документы НЭП в ЭДО от Точка Банка, достаточно подключить бесплатный тариф «Базовый». Неквалифицированную ЭП мы поможем создать в процессе подписания документов. Для её подтверждения нужно ввести смс‑код. После подписания файл отправляется контрагенту. Ему потребуется авторизоваться на портале Госуслуг, чтобы подписать входящий документ.
Работать с КЭП в ЭДО от Точка Банка можно на тарифе «Продвинутый» с любым пакетом исходящих документов. Помимо этого потребуется программа КриптоПро и токен с ЭЦП. Подробнее читайте в нашей инструкции.
Используйте квалифицированную ЭП для всех значимых документов, настройте двухфакторную аутентификацию, настройте роуминг для обмена с другими операторами и обучите сотрудников работе с ЭДО и типами подписей НЭП и КЭП.
Да, согласно федеральному закону № 63‑ФЗ, юридически значимые электронные документы, которые подписаны квалифицированной электронной подписью, или КЭП, полностью заменяют бумажные. Исключение — некоторые кадровые и официальные документы, которые требуют бумажного носителя — трудовые книжки, приказы об увольнении, акты о несчастных случаях и журналы инструктажей.
Тариф «Базовый» бесплатный, а если нужно больше возможностей, подойдёт «Продвинутый». Его стоимость — от 3 900 ₽, всё зависит от количества исходящих документов. Минимальный пакет — 300 документов в год. При необходимости лимит можно увеличить. Оставьте заявку, и наш менеджер поможет выбрать тариф.
Да, автоматизировать ЭДО можно бесплатно, но с определёнными условиями.
Если ваши задачи простые, например, вы подписываете входящие документы, отправляете акты и накладные, а у партнёров нет своего ЭДО — вам подойдёт бесплатный тариф «Базовый». В нём можно работать с входящими документами и отправлять исходящие с простой электронной подписью.
Если вы работаете с УПД и счетами‑фактурами, ваши контрагенты тоже пользуются ЭДО, вы планируете отправлять им документы и регулярно сверять взаиморасчёты — выбирайте тариф «Продвинутый». В него включены и входящие, и исходящие документы, в том числе акт сверки.