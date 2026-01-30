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Автоматизация документооборота

Создавайте документы быстро по готовым шаблонам

Отправляйте в два клика прямо из интернет-банка

Находите любой документ по статусу, сумме и контрагенту

Почему бумажные документы обходятся дорого

Контролировать платежи сложно

Счета «зависают» в почте и вы не видите, оплатил ли их контрагент

Вы рискуете данными

Обмен документами в чатах крадёт время и угрожает безопасности бизнеса

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Контракты уплывают

Вы упускаете крупных и надёжных партнёров, которые уже перешли на ЭДО

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Решение — автоматизация документооборота

Автоматизация

Это внедрение в компании единой цифровой платформы, которая управляет жизненным циклом документов: от создания и согласования до подписания, исполнения и архивирования

Автоматизация документооборота
ЭДО от 0 ₽ прямо в интернет-банке
Создавайте документы, подписывайте КЭП или через смс-код и отправляйте контрагентам мгновенно
Контролируйте весь цикл: узнавайте, когда документ доставлен, просмотрен и подписан
Работайте с мобильного — все важные документы всегда под рукой

Зачем ИП и ООО автоматизировать документооборот

Выгодно руководителям

Вы видите, где «застрял» важный договор. Сроки не горят, сделки не срываются.

Результат: контроль рисков и экономия средств.

Удобно сотрудникам

Ваша команда не тратит часы на пересылку файлов в почте, уточнения в чатах и ручное заполнение шаблонов.

Результат: защита от выгорания и ошибок в документах.

Безопасно для бизнеса

Теперь документы хранятся надёжно, есть интеграция с 1С, а при проверке нужные счета, акты, договоры легко найти по любым данным.

Результат: защита от штрафов и репутационных потерь.

Упростить документооборотУпростить документооборотУпростить документооборот

Упростите документооборот

С ЭДО от Точка Банка вы сможете подписывать
и отправлять документы онлайн без бумажной волокиты. Всё просто и юридически значимо.

Поможем настроить автоматизацию и возьмём рутину на себя

1

Подключим за 1 день

Если у вас ещё нет расчётного счёта, оставьте заявку, чтобы его открыть. Наш сотрудник позвонит вам и поможет подобрать подходящий тариф.

Если у вас уже есть расчётный счёт, зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке.

2

Проконтролируем

Проверим все первичные документы на отсутствие ошибок и загрузим из ЭДО от Точка Банка в вашу 1С.

3

Расскажем

Как настроить шаблоны ваших часто используемых видов документов. Например: счетов, договоров, актов.

4

Сами настроим роуминг

Отправим «запросы на дружбу» в ЭДО контрагентам автоматически, вам не нужно это делать вручную.

Как обмениваться электронными документами с контрагентами

Если контрагент
в ЭДО от Точка Банк

Отправка в 1 клик. Вы в реальном времени видите статусы: «Доставлено», «Прочитано», «Подписано».

Если контрагент
в другой системе ЭДО

Мы уже настроили роуминг со СБИС, Диадок, Астрал ЭДО, Такском‑Файлер, СберКорус и другими операторами. Вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить.

Если контрагент работает только
на бумаге

Система отправит ему документ на email вместе с предложением перейти на ЭДО. Так будет удобнее подписывать документы в будущем.

Стоимость автоматизации электронного документооборота

Базовый
  • Выставляйте счета на оплату: как только деньги поступят, сами отметим, что всё оплачено
  • Создавайте документы по готовым шаблонам: акты, накладные, счета-фактуры и УПД
  • Получайте документы из других ЭДО и подписывайте квалифицированной электронной подписью

Продвинутый

Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:

  • Создавайте акты сверки 
  • Загружайте коды маркировки в УПД — наш сервис отправит данные в Честный знак
  • Подписывайте документы любым способом: электронной подписью и через смс-код
  • Отправляйте документы в другие ЭДО
Сколько стоит ЭДО
300 документов

13 ₽ за документ 

3 900 ₽ в год

600 документов

10 ₽ за документ

6 000 ₽ в год

2 000 документов

6,8 ₽ за документ 

13 600 ₽ в год

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Как понять, нужна ли моему бизнесу автоматизация ЭДО?

Если вы тратите более часа в день на работу с документами, уже теряли важные бумаги и вам приходилось откладывать сделку из‑за задержки подписи, то вашему бизнесу нужна автоматизация документооборота.

Сколько документов в месяц должно быть, чтобы автоматизация имела смысл?

Даже если у вас от 20‑30 документов в месяц (счета, договоры, акты), вы уже почувствуете экономию времени.

Что делать, если контрагент работает в другой системе ЭДО?

Современные системы ЭДО взаимодействуют между собой через операторов, это называется роуминг. Вы просто отправляете ему документ как обычно, а системы договорятся «на заднем плане». Для вас процесс не усложнится.

Как настроить электронную подпись в системе автоматизации?

Для того, чтобы подписывать документы НЭП в ЭДО от Точка Банка, достаточно подключить бесплатный тариф «Базовый». Неквалифицированную ЭП мы поможем создать в процессе подписания документов. Для её подтверждения нужно ввести смс‑код. После подписания файл отправляется контрагенту. Ему потребуется авторизоваться на портале Госуслуг, чтобы подписать входящий документ.

Работать с КЭП в ЭДО от Точка Банка можно на тарифе «Продвинутый» с любым пакетом исходящих документов. Помимо этого потребуется программа КриптоПро и токен с ЭЦП. Подробнее читайте в нашей инструкции.

Как уменьшить риск неверных подписаний при автоматизации ЭДО?

Используйте квалифицированную ЭП для всех значимых документов, настройте двухфакторную аутентификацию, настройте роуминг для обмена с другими операторами и обучите сотрудников работе с ЭДО и типами подписей НЭП и КЭП.

Можно ли полностью отказаться от бумажных документов?

Да, согласно федеральному закону № 63‑ФЗ, юридически значимые электронные документы, которые подписаны квалифицированной электронной подписью, или КЭП, полностью заменяют бумажные. Исключение — некоторые кадровые и официальные документы, которые требуют бумажного носителя — трудовые книжки, приказы об увольнении, акты о несчастных случаях и журналы инструктажей.

Сколько стоит внедрение автоматизации документооборота?

Тариф «Базовый» бесплатный, а если нужно больше возможностей, подойдёт «Продвинутый». Его стоимость — от 3 900 ₽, всё зависит от количества исходящих документов. Минимальный пакет — 300 документов в год. При необходимости лимит можно увеличить. Оставьте заявку, и наш менеджер поможет выбрать тариф.

Можно ли автоматизировать ЭДО бесплатно?

Да, автоматизировать ЭДО можно бесплатно, но с определёнными условиями.

Если ваши задачи простые, например, вы подписываете входящие документы, отправляете акты и накладные, а у партнёров нет своего ЭДО — вам подойдёт бесплатный тариф «Базовый». В нём можно работать с входящими документами и отправлять исходящие с простой электронной подписью.

Если вы работаете с УПД и счетами‑фактурами, ваши контрагенты тоже пользуются ЭДО, вы планируете отправлять им документы и регулярно сверять взаиморасчёты — выбирайте тариф «Продвинутый». В него включены и входящие, и исходящие документы, в том числе акт сверки.

Сервисы и другие возможности ЭДО для бизнеса

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Автоматизация документооборота | Система обмена электронными документами — Точка Банк