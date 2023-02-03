Счёт на оплату — это просто напоминание покупателю, что нужно заплатить за услуги или товары. Он сам по себе не является официальным документом для бухгалтерии. Поэтому по закону счёт необязательно подписывать директору или главному бухгалтеру ни на бумаге, ни электронной подписью.

Юридическую силу счёт на оплату получает вместе с договором и актом или накладной. Если в вашем договоре не прописано, что каждый счёт должен быть с электронной подписью, то для оплаты достаточно обычного неподписанного счёта. Главное, чтобы были правильно указаны реквизиты сторон, сумма и назначение платежа.