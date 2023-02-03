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ЭДО от 0 ₽
для ИП и ООО

Начните пользоваться ЭДО от Точка Банка бесплатно
Получайте документы из других ЭДО и создавайте их прямо в интернет‑банке

Проблемы бумажного документооборота

Вечная волокита

Каждый этап требует усилий: нужно найти документ, распечатать, подписать и отправить 

Потерянное время

Документы идут днями, а решения и платежи зависают в ожидании

Деньги на ветер

Приходится тратиться на бумагу, картриджи, почтовые пересылки и услуги курьеров 

Риск ошибок

Документы можно заполнить с ошибками, потерять, порвать или забыть отправить

Обменивайтесь документами быстрее с ЭДО от Точка Банк
СоздавайтеБез ошибок по готовому шаблону. Реквизиты подтягиваются автоматически.
ПринимайтеДокументы от любых контрагентов
Подписывайте Через смс-код или КЭП
Отправляйте Договоры, акты и накладные контрагентам без ЭДО

Как подключить бесплатный ЭДО для ИП и ООО

Если у вас ещё нет расчётного счёта, оставьте заявку, чтобы его открыть. Наш сотрудник позвонит вам и поможет подобрать подходящий тариф.

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Если у вас уже есть расчётный счёт, зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке.

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Сравните возможности тарифов

ФункцияТариф «Базовый»

Тариф «Продвинутый»
от 3 900 ₽
Создание документовПо готовым предзаполненным шаблонам, кроме акта сверкиВсе типы, включая акты сверки
ПодписьНЭП и КЭП только для входящих документовНЭП и КЭП для входящих и исходящих документов
Работа с контрагентамиС клиентами ЭДО от Точка Банка и с контрагентами без ЭДООтправим в Диадок, СБИС, Такском, Астрал и не только
Кому подходитНачинающим ИП с несколькими партнёрами для тестированияАктивному бизнесу с десятками документов в месяц

Тарифы ЭДО от Точка Банк

Базовый
  • Выставляйте счета на оплату: как только деньги поступят, сами отметим, что всё оплачено
  • Создавайте документы по готовым шаблонам: акты, накладные, счета-фактуры и УПД
  • Получайте документы из других ЭДО и подписывайте квалифицированной электронной подписью

Продвинутый

Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:

  • Создавайте акты сверки 
  • Загружайте коды маркировки в УПД — наш сервис отправит данные в Честный знак
  • Подписывайте документы любым способом: электронной подписью и через смс-код
  • Отправляйте документы в другие ЭДО
Сколько стоит ЭДО
300 документов

13 ₽ за документ 

3 900 ₽ в год

600 документов

10 ₽ за документ

6 000 ₽ в год

2 000 документов

6,8 ₽ за документ 

13 600 ₽ в год

Тарифы ЭДО от Точка Банк

Базовый
  • Выставляйте счета на оплату: как только деньги поступят, сами отметим, что всё оплачено
  • Создавайте документы по готовым шаблонам: акты, накладные, счета-фактуры и УПД
  • Получайте документы из других ЭДО и подписывайте квалифицированной электронной подписью

Продвинутый

Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:

  • Создавайте акты сверки 
  • Загружайте коды маркировки в УПД — наш сервис отправит данные в Честный знак
  • Подписывайте документы любым способом: электронной подписью и через смс-код
  • Отправляйте документы в другие ЭДО
Сколько стоит ЭДО
300 документов

13 ₽ за документ 

3 900 ₽ в год

600 документов

10 ₽ за документ

6 000 ₽ в год

2 000 документов

6,8 ₽ за документ 

13 600 ₽ в год

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8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Точка Банк является оператором ЭДО?

АО «Точка» — аккредитованный оператор ЭДО, который предоставляет своим клиентам сервис «Документооборот». Он встроен прямо в интернет‑банк и позволяет создавать, подписывать и отправлять документы онлайн.

Как выбрать тариф ЭДО?

Если вы планируете подписывать только входящие документы, у ваших контрагентов нет своего ЭДО, а в качестве закрывающих документов вы используете акт и накладную — подойдёт тариф «Базовый». В него включены бесплатные входящие документы, подписание исходящих неквалифицированной подписью, а также конструктор документов.

Если вы работаете с УПД и счетами‑фактурами, ваши контрагенты пользуются ЭДО в других системах, таких как СБИС, Диадок, Такском, Астрал, вы планируете отправлять им документы и регулярно сверять взаиморасчёты — выбирайте тариф «Продвинутый». В него включены и входящие, и исходящие документы, в том числе акт сверки.

Можно ли обмениваться документами с контрагентами на других операторах?

Роуминг входит в платный тариф «Продвинутый». Через него вы сможете отправлять документы, заверенные квалифицированной электронной подписью, и создавать акты сверки. Документы, подписанные КЭП, сохраняют полную юридическую силу. Контролирующие органы принимают их наравне с бумажными оригиналами.

Сколько документов можно отправить бесплатно?

На бесплатном тарифе «Базовый» вы можете отправлять неограниченное количество актов и накладных. Однако счета‑фактуры и УПД на нём отправить нельзя.

На тарифе «Продвинутый» можно отправлять любые документы. Есть несколько пакетов на выбор. Например, пакет на 300 документов в год стоит 3 900 ₽ — это по 13 ₽ за штуку. 600 документов стоят 6 000 ₽ в год, цена снижается до 10 ₽. Чем больше пакет, тем ниже цена за документ. Если нужно 2 000 документов, то тариф составит 13 600 ₽, всего по 6,8 ₽ за каждый.

Бесплатный ЭДО — это навсегда или на пробный период?

Можно всегда пользоваться ЭДО от Точка Банка бесплатно. После регистрации вам сразу доступен базовый функционал: приём любых документов и отправка актов и накладных. Это не пробный период, а полноценный бесплатный тариф «Базовый» для повседневных задач. Расширенные возможности, такие как работа со счетами‑фактурами и роуминг, доступны на платном тарифе «Продвинутый».

Безопасно ли пользоваться бесплатным ЭДО?

Да. Бесплатный ЭДО от Точка Банка работает на той же защищённой платформе, что и платный. Мы используем электронную подпись и проверяем личность всех, кто подписывает документы. Сам документ после подписания защищён от изменений, что делает его даже надёжнее бумажного с печатью. Кроме того, Точка Банк как финансовая организация обеспечивает высокий уровень безопасности данных.

Нужна ли квалифицированная электронная подпись для бесплатного ЭДО?

Для работы с бесплатным тарифом «Базовый» КЭП не нужна, достаточно стандартного доступа в интернет‑банк и смс‑кода для подписи. Однако квалифицированная электронная подпись потребуется, если вам нужно подписать счёт‑фактуру, УПД или обменяться документами с другими операторами.

Можно ли подписывать документы УКЭП в бесплатном ЭДО?

На бесплатном тарифе «Базовый» документы можно подписать неквалифицированной ЭП, через смс‑код. Для того, чтобы подписывать документы квалифицированной электронной подписью, нужно перейти на тариф «Продвинутый». Его стоимость начинается от 2 900 ₽ в год и зависит от выбранного пакета документов.

Можно ли хранить документы в системе документооборота бесплатно?

Да, вы можете хранить документы в системе бесплатно, пока у вас открыт расчётный счёт в Точка Банке. Все принятые и отправленные вами документы автоматически сохраняются в архиве и доступны для поиска и скачивания в любое время.

Нужно ли подключать роуминг для бесплатного обмена документами?

Мы уже настроили роуминг со СБИС, Диадоком, Астрал,Такскомом и другими. Однако на бесплатном тарифе вы сможете только получать входящие документы через роуминг. Чтобы отправлять документы контрагентам, которые используют другие системы ЭДО, подключите платный тариф «Продвинутый».

Есть ли лимит по количеству документов в бесплатном тарифе?

Нет, строгого лимита на количество документов нет. На тарифе «Базовый» вы можете:

 — создавать любые документы, кроме акта сверки;

— принимать неограниченное количество любых входящих документов;

— отправлять неограниченное количество актов и накладных.

Отправлять счета‑фактуры и УПД на бесплатном тарифе нельзя, для этого потребуется перефффйти на тариф «Продвинутый».

Можно ли в бесплатном ЭДО отправлять отчётность в ФНС и ПФР?

Да, Точка Банк входит в Реестр операторов электронного документооборота. Клиенты могут напрямую отправлять отчётность в ФНС, ФСС, ПФР и Росстат, а при необходимости — переписываться с ними прямо в интернет‑банке.

Можно ли подписать документ электронной подписью бесплатно?

Да. На тарифе «Базовый» вы можете подписать документ электронной подписью бесплатно. Для этого используется подпись через смс‑код, или НЭП. Этого достаточно для юридически значимого обмена неформализованными документами: счетами, договорами и актами.

Бесплатная программа документооборота уже встроена в интернет-банк?

Да, если вы клиент Точка Банка, то не нужно покупать или устанавливать отдельное ПО. Бесплатно создавайте любые документы, кроме акта сверки, подписывайте через смс‑код и храните прямо в интернет‑банке на тарифе «Базовый». А ещё отправляйте документы контрагентам без ЭДО, кроме счетов‑фактур и УПД.

Если нужно больше возможностей, например, обмен документами с клиентами других операторов ЭДО, отправка любых документов и подписание КЭП, то подключайте тариф «Продвинутый» от 2 900 ₽ за год.

Сервисы и другие возможности ЭДО для бизнеса

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Бесплатный ЭДО для ИП и ООО | Электронный документооборот от 0 ₽ — Точка Банк