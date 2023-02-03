Каждый этап требует усилий: нужно найти документ, распечатать, подписать и отправить
Документы идут днями, а решения и платежи зависают в ожидании
Приходится тратиться на бумагу, картриджи, почтовые пересылки и услуги курьеров
Документы можно заполнить с ошибками, потерять, порвать или забыть отправить
Если у вас ещё нет расчётного счёта, оставьте заявку, чтобы его открыть. Наш сотрудник позвонит вам и поможет подобрать подходящий тариф.
Если у вас уже есть расчётный счёт, зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке.
|Функция
|Тариф «Базовый»
0 ₽
|Тариф «Продвинутый»
от 3 900 ₽
|Создание документов
|По готовым предзаполненным шаблонам, кроме акта сверки
|Все типы, включая акты сверки
|Подпись
|НЭП и КЭП только для входящих документов
|НЭП и КЭП для входящих и исходящих документов
|Работа с контрагентами
|С клиентами ЭДО от Точка Банка и с контрагентами без ЭДО
|Отправим в Диадок, СБИС, Такском, Астрал и не только
|Кому подходит
|Начинающим ИП с несколькими партнёрами для тестирования
|Активному бизнесу с десятками документов в месяц
Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:
13 ₽ за документ
3 900 ₽ в год
10 ₽ за документ
6 000 ₽ в год
6,8 ₽ за документ
13 600 ₽ в год
Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:
13 ₽ за документ
3 900 ₽ в год
10 ₽ за документ
6 000 ₽ в год
6,8 ₽ за документ
13 600 ₽ в год
АО «Точка» — аккредитованный оператор ЭДО, который предоставляет своим клиентам сервис «Документооборот». Он встроен прямо в интернет‑банк и позволяет создавать, подписывать и отправлять документы онлайн.
Если вы планируете подписывать только входящие документы, у ваших контрагентов нет своего ЭДО, а в качестве закрывающих документов вы используете акт и накладную — подойдёт тариф «Базовый». В него включены бесплатные входящие документы, подписание исходящих неквалифицированной подписью, а также конструктор документов.
Если вы работаете с УПД и счетами‑фактурами, ваши контрагенты пользуются ЭДО в других системах, таких как СБИС, Диадок, Такском, Астрал, вы планируете отправлять им документы и регулярно сверять взаиморасчёты — выбирайте тариф «Продвинутый». В него включены и входящие, и исходящие документы, в том числе акт сверки.
Роуминг входит в платный тариф «Продвинутый». Через него вы сможете отправлять документы, заверенные квалифицированной электронной подписью, и создавать акты сверки. Документы, подписанные КЭП, сохраняют полную юридическую силу. Контролирующие органы принимают их наравне с бумажными оригиналами.
На бесплатном тарифе «Базовый» вы можете отправлять неограниченное количество актов и накладных. Однако счета‑фактуры и УПД на нём отправить нельзя.
На тарифе «Продвинутый» можно отправлять любые документы. Есть несколько пакетов на выбор. Например, пакет на 300 документов в год стоит 3 900 ₽ — это по 13 ₽ за штуку. 600 документов стоят 6 000 ₽ в год, цена снижается до 10 ₽. Чем больше пакет, тем ниже цена за документ. Если нужно 2 000 документов, то тариф составит 13 600 ₽, всего по 6,8 ₽ за каждый.
Можно всегда пользоваться ЭДО от Точка Банка бесплатно. После регистрации вам сразу доступен базовый функционал: приём любых документов и отправка актов и накладных. Это не пробный период, а полноценный бесплатный тариф «Базовый» для повседневных задач. Расширенные возможности, такие как работа со счетами‑фактурами и роуминг, доступны на платном тарифе «Продвинутый».
Да. Бесплатный ЭДО от Точка Банка работает на той же защищённой платформе, что и платный. Мы используем электронную подпись и проверяем личность всех, кто подписывает документы. Сам документ после подписания защищён от изменений, что делает его даже надёжнее бумажного с печатью. Кроме того, Точка Банк как финансовая организация обеспечивает высокий уровень безопасности данных.
Для работы с бесплатным тарифом «Базовый» КЭП не нужна, достаточно стандартного доступа в интернет‑банк и смс‑кода для подписи. Однако квалифицированная электронная подпись потребуется, если вам нужно подписать счёт‑фактуру, УПД или обменяться документами с другими операторами.
На бесплатном тарифе «Базовый» документы можно подписать неквалифицированной ЭП, через смс‑код. Для того, чтобы подписывать документы квалифицированной электронной подписью, нужно перейти на тариф «Продвинутый». Его стоимость начинается от 2 900 ₽ в год и зависит от выбранного пакета документов.
Да, вы можете хранить документы в системе бесплатно, пока у вас открыт расчётный счёт в Точка Банке. Все принятые и отправленные вами документы автоматически сохраняются в архиве и доступны для поиска и скачивания в любое время.
Мы уже настроили роуминг со СБИС, Диадоком, Астрал,Такскомом и другими. Однако на бесплатном тарифе вы сможете только получать входящие документы через роуминг. Чтобы отправлять документы контрагентам, которые используют другие системы ЭДО, подключите платный тариф «Продвинутый».
Нет, строгого лимита на количество документов нет. На тарифе «Базовый» вы можете:
— создавать любые документы, кроме акта сверки;
— принимать неограниченное количество любых входящих документов;
— отправлять неограниченное количество актов и накладных.
Отправлять счета‑фактуры и УПД на бесплатном тарифе нельзя, для этого потребуется перефффйти на тариф «Продвинутый».
Да, Точка Банк входит в Реестр операторов электронного документооборота. Клиенты могут напрямую отправлять отчётность в ФНС, ФСС, ПФР и Росстат, а при необходимости — переписываться с ними прямо в интернет‑банке.
Да. На тарифе «Базовый» вы можете подписать документ электронной подписью бесплатно. Для этого используется подпись через смс‑код, или НЭП. Этого достаточно для юридически значимого обмена неформализованными документами: счетами, договорами и актами.
Да, если вы клиент Точка Банка, то не нужно покупать или устанавливать отдельное ПО. Бесплатно создавайте любые документы, кроме акта сверки, подписывайте через смс‑код и храните прямо в интернет‑банке на тарифе «Базовый». А ещё отправляйте документы контрагентам без ЭДО, кроме счетов‑фактур и УПД.
Если нужно больше возможностей, например, обмен документами с клиентами других операторов ЭДО, отправка любых документов и подписание КЭП, то подключайте тариф «Продвинутый» от 2 900 ₽ за год.