Если вы планируете подписывать только входящие документы, у ваших контрагентов нет своего ЭДО, а в качестве закрывающих документов вы используете акт и накладную — подойдёт тариф «Базовый». В него включены бесплатные входящие документы, подписание исходящих неквалифицированной подписью, а также конструктор документов.

Если вы работаете с УПД и счетами‑фактурами, ваши контрагенты пользуются ЭДО в других системах, таких как СБИС, Диадок, Такском, Астрал, вы планируете отправлять им документы и регулярно сверять взаиморасчёты — выбирайте тариф «Продвинутый». В него включены и входящие, и исходящие документы, в том числе акт сверки.