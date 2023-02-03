1. Подайте заявку через личный кабинет на сайте ФНС или в аккредитованном удостоверяющем центре.
2. Пройдите идентификацию. Можно лично в УЦ ФНС или удалённо через Госуслуги с биометрией. Понадобятся заявление на получение ЭЦП, паспорт, СНИЛС, ИНН, ОГРНИП и USB‑токен.
3. Получите КЭП на USB‑токен или через мобильное приложение «Госключ».
|Что учесть
|Почему это важно
|Что проверить
|Работа с документами
|Вам будет удобнее, если вы сможете автоматически формировать документы, которые раньше приходилось делать вручную, при этом быстро и без ошибок
|1. Можно ли в системе создавать, редактировать, подписывать и отправлять счета‑фактуры, акты, УПД и другие документы 2. Есть ли автозаполнение реквизитов
|Поддержка форматов и требований ФНС
|Если формат неправильный, отчёт не примут и могут быть штрафы. Придётся переделывать документ
|Поддерживает ли оператор формализованные документы, например счета-фактуры
|Обмен документами с другими системами ЭДО
|Часто контрагент работает с разными операторами ЭДО. Важно, чтобы документы пересылались легко и без лишних настроек
|С какими операторами уже настроен роуминг
|Интеграция с 1С
|Удобно, когда данные о платежах подтягиваются в бухучёт автоматически, нужные документы загружаются из ЭДО в 1С без лишнего копирования
|Есть ли модуль для синхронизации с 1С и автоматическое распознавание документов и чеков
|Качество поддержки
|С документооборотом бывает сложно разобраться, поэтому важно, чтобы менеджеры поддержки отвечали вовремя и помогали решить проблему
|Через какие каналы работает поддержка, как быстро отвечает, какие есть отзывы
Создавайте в пару кликов счета на оплату, договоры, акты и не только или загружайте готовые файлы в систему
В системе всегда актуальные шаблоны документов, которые учитывают требования законодательства и подходят для ФНС и суда
Сами отметим оплаченными счета и учтём платежи от контрагентов в акте сверки — отслеживать задолженность станет проще
Проверим все первичные документы на отсутствие ошибок и загрузим из Точка Банка в вашу 1С
В ЭДО от Точка Банка мы уже настроили роуминг с Диадоком, СБИС, Астрал, Такском и не только. Отправьте первый документ оператору другого ЭДО, а вместе с ним автоматически отправится приглашение.
Если у контрагента нет своего ЭДО, это тоже не проблема. Документ можно отправить контрагенту на электронную почту, а он сможет подписать его через смс‑код. Для этого партнёру нужно пройти авторизацию на Госуслугах.
Если у вас ещё нет расчётного счёта, оставьте заявку, чтобы его открыть.
Наш сотрудник позвонит вам и поможет подобрать подходящий тариф.
Если у вас уже есть расчётный счёт, просто зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке.
Там вы сможете быстро отправлять и подписывать документы, а также управлять ими в удобное время.
Счета на оплату, договоры, акты, счета‑фактуры, УПД и допсоглашения по готовым шаблонам или загружать свои файлы
Документы и фильтровать по названию, контрагентам, сумме и дате
Документы КЭП или через смс‑код в пару кликов
Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:
13 ₽ за документ
3 900 ₽ в год
10 ₽ за документ
6 000 ₽ в год
6,8 ₽ за документ
13 600 ₽ в год
Электронный документооборот — это обмен электронными документами через операторов ЭДО. С его помощью компании могут подписывать, отправлять и получать документы онлайн вместо бумажных версий.
Получите квалифицированную электронную подпись
Подпись нужна руководителю, а если документами будут заниматься сотрудники — им тоже.
Подключитесь к оператору ЭДО
Оператор — это посредник, через которого будут проходить ваши документы. Убедитесь, что сервис подходит под ваш бизнес. Например, поддерживает нужные форматы, есть интеграция с 1С и роуминг с другими системами.
Настройте рабочее место и пригласите контрагентов
Загрузите подписи в систему и отправить приглашения партнёрам. Если контрагент использует другого оператора, система автоматически настроит роуминг при отправке первого документа.
Начните обмен документами
Теперь вы можете создавать счета, акты и УПД по шаблонам, подписывать их онлайн и мгновенно отправлять партнёрам. Весь архив документов будет храниться в защищённом облаке.
В ЭДО от Точка Банка есть бесплатный тариф «Базовый». В нём можно создавать неограниченное количество документов по готовым шаблонам, принимать документы, подписывать через смс‑код, отправлять документы контрагентам без ЭДО и хранить их бесплатно.
Если вам нужно создавать акты сверки, подписывать документы КЭП и отправлять счета‑фактуры, а также обмениваться документами с другими операторами ЭДО, вам подойдёт тариф «Продвинутый», его стоимость — от 3 900 ₽ в год.
Если у вас уже есть счёт в Точка Банке, просто зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке и начните работу. Если счёта ещё нет, оставьте заявку, наши специалисты перезвонят в течение 30 минут и помогут подобрать тариф.
Подключение проходит через аккредитованных операторов электронного документооборота, в их список входит ЭДО от Точка Банка. Полный список есть на сайте ФНС.
Нет, не получится. ЭДО — часть интернет‑банка, поэтому создавать и хранить документы в нём без счёта в Точка Банке нельзя.
Чтобы пользоваться всеми услугами сервиса «Документооборот», оставьте заявку на открытие счёта в Точка Банке. Наши специалисты вам перезвонят.