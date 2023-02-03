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Как подключить ЭДО

И мгновенно обмениваться документами с контрагентами
Почему ЭДО — это удобно
Все документы хранятся в одном онлайн‑сервисе, их не нужно искать в папках или в электронной почте
Документы можно подписать за пару минут, даже если все участники находятся в разных городах
Электронная подпись защищает от подделок, а все действия фиксируются в системе
Отправлять документы можно с ноутбука или телефона, не нужно ехать в офис или ждать курьера

Как перейти на ЭДО

Для работы в ЭДО нужна квалифицированная электронная подпись — КЭП. Она подтверждает личность подписанта
и обеспечивает безопасный обмен документами.
Для ИПДля руководителя ОООДля сотрудников

Для ИП

1. Подайте заявку через личный кабинет на сайте ФНС или в аккредитованном удостоверяющем центре.

2. Пройдите идентификацию. Можно лично в УЦ ФНС или удалённо через Госуслуги с биометрией. Понадобятся заявление на получение ЭЦП, паспорт, СНИЛС, ИНН, ОГРНИП и USB‑токен.

3. Получите КЭП на USB‑токен или через мобильное приложение «Госключ».

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Как выбрать оператора ЭДО

Убедитесь, что в сервисе документооборота есть готовые решения под ваши задачи, чтобы не настраивать всё с нуля
Что учестьПочему это важноЧто проверить
Работа с документамиВам будет удобнее, если вы сможете автоматически формировать документы, которые раньше приходилось делать вручную, при этом быстро и без ошибок1. Можно ли в системе создавать, редактировать, подписывать и отправлять счета‑фактуры, акты, УПД и другие документы  2. Есть ли автозаполнение реквизитов
Поддержка форматов и требований ФНСЕсли формат неправильный, отчёт не примут и могут быть штрафы. Придётся переделывать документПоддерживает ли оператор формализованные документы, например счета-фактуры
Обмен документами с другими системами ЭДОЧасто контрагент работает с разными операторами ЭДО. Важно, чтобы документы пересылались легко и без лишних настроекС какими операторами уже настроен роуминг
Интеграция с 1СУдобно, когда данные о платежах подтягиваются в бухучёт автоматически, нужные документы загружаются из ЭДО в 1С без лишнего копированияЕсть ли модуль для синхронизации с 1С и автоматическое распознавание документов и чеков
Качество поддержкиС документооборотом бывает сложно разобраться, поэтому важно, чтобы менеджеры поддержки отвечали вовремя и помогали решить проблемуЧерез какие каналы работает поддержка, как быстро отвечает, какие есть отзывы

В ЭДО от Точка Банк всё проще

Есть шаблоны документов

Создавайте в пару кликов счета на оплату, договоры, акты и не только или загружайте готовые файлы в систему

Уже всё по закону и правилам ФНС

В системе всегда актуальные шаблоны документов, которые учитывают требования законодательства и подходят для ФНС и суда

Настроен контроль всех оплат

Сами отметим оплаченными счета и учтём платежи от контрагентов в акте сверки — отслеживать задолженность станет проще

Работает синхронизация с 1С

Проверим все первичные документы на отсутствие ошибок и загрузим из Точка Банка в вашу 1С

Как пригласить контрагентов в ЭДО

Обычно, если у вас с контрагентами разные операторы ЭДО, нужно установить роуминг и отправить приглашение

В ЭДО от Точка Банка мы уже настроили роуминг с Диадоком, СБИС, Астрал, Такском и не только. Отправьте первый документ оператору другого ЭДО, а вместе с ним автоматически отправится приглашение.

Если у контрагента нет своего ЭДО, это тоже не проблема. Документ можно отправить контрагенту на электронную почту, а он сможет подписать его через смс‑код. Для этого партнёру нужно пройти авторизацию на Госуслугах.

Как пригласить контрагентов в ЭДО

Как подключить ЭДО
от Точка Банк

Нет счёта

Если у вас ещё нет расчётного счёта, оставьте заявку, чтобы его открыть.

Наш сотрудник позвонит вам и поможет подобрать подходящий тариф.

Есть счёт

Если у вас уже есть расчётный счёт, просто зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке.

Там вы сможете быстро отправлять и подписывать документы, а также управлять ими в удобное время.

Работайте с ЭДО онлайн прямо в браузере

Не нужно устанавливать отдельные программы или искать документы на компьютере. В сервисе «Документооборот» от Точка Банка можно:

Создавать

Счета на оплату, договоры, акты, счета‑фактуры, УПД и допсоглашения по готовым шаблонам или загружать свои файлы

Искать

Документы и фильтровать по названию, контрагентам, сумме и дате

Подписывать

Документы КЭП или через смс‑код в пару кликов

Наши эксперты отвечают на вопросы 24/7

Не знаете, как выставить счёт ИП или самозанятому? Какую электронную подпись выбрать для работы и как её получить? Просто напишите в чат сервиса «Документооборот» от Точка Банка.
Расскажем, как получить нужную электронную подпись и загрузить её в сервис

Ответим на вопросы по требованиям ФНС и о юридической значимости ваших документов

Проконсультируем по обмену документами, даже если контрагенты пользуются другой системой ЭДО

Разберёмся с любыми техническими сложностями

Тарифы ЭДО от Точка Банк

Базовый
  • Выставляйте счета на оплату: как только деньги поступят, сами отметим, что всё оплачено
  • Создавайте документы по готовым шаблонам: акты, накладные, счета-фактуры и УПД
  • Получайте документы из других ЭДО и подписывайте квалифицированной электронной подписью

Продвинутый

Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:

  • Создавайте акты сверки 
  • Загружайте коды маркировки в УПД — наш сервис отправит данные в Честный знак
  • Подписывайте документы любым способом: электронной подписью и через смс-код
  • Отправляйте документы в другие ЭДО
Сколько стоит ЭДО
300 документов

13 ₽ за документ

3 900 ₽ в год

600 документов

10 ₽ за документ

6 000 ₽ в год

2 000 документов

6,8 ₽ за документ

13 600 ₽ в год

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Что такое ЭДО?

Электронный документооборот — это обмен электронными документами через операторов ЭДО. С его помощью компании могут подписывать, отправлять и получать документы онлайн вместо бумажных версий.

Как выглядит стандартный порядок подключения к ЭДО?

Получите квалифицированную электронную подпись
Подпись нужна руководителю, а если документами будут заниматься сотрудники — им тоже.  

Подключитесь к оператору ЭДО 
Оператор — это посредник, через которого будут проходить ваши документы. Убедитесь, что сервис подходит под ваш бизнес. Например, поддерживает нужные форматы, есть интеграция с 1С и роуминг с другими системами. 
 
Настройте рабочее место и пригласите контрагентов
Загрузите подписи в систему и отправить приглашения партнёрам. Если контрагент использует другого оператора, система автоматически настроит роуминг при отправке первого документа.

Начните обмен документами
Теперь вы можете создавать счета, акты и УПД по шаблонам, подписывать их онлайн и мгновенно отправлять партнёрам. Весь архив документов будет храниться в защищённом облаке.

Как подключить ЭДО бесплатно?

В ЭДО от Точка Банка есть бесплатный тариф «Базовый». В нём можно создавать неограниченное количество документов по готовым шаблонам, принимать документы, подписывать через смс‑код, отправлять документы контрагентам без ЭДО и хранить их бесплатно.

Если вам нужно создавать акты сверки, подписывать документы КЭП и отправлять счета‑фактуры, а также обмениваться документами с другими операторами ЭДО, вам подойдёт тариф «Продвинутый», его стоимость — от 3 900 ₽ в год.

Что нужно, чтобы подключить компанию или организацию к ЭДО?

Если у вас уже есть счёт в Точка Банке, просто зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке и начните работу. Если счёта ещё нет, оставьте заявку, наши специалисты перезвонят в течение 30 минут и помогут подобрать тариф. 

Через каких операторов можно подключить ЭДО

Подключение проходит через аккредитованных операторов электронного документооборота, в их список входит ЭДО от Точка Банка. Полный список есть на сайте ФНС. 

Можно ли подключиться к ЭДО от Точка Банк без расчётного счёта?

Нет, не получится. ЭДО — часть интернет‑банка, поэтому создавать и хранить документы в нём без счёта в Точка Банке нельзя.

Чтобы пользоваться всеми услугами сервиса «Документооборот», оставьте заявку на открытие счёта в Точка Банке. Наши специалисты вам перезвонят.

Сервисы и другие возможности ЭДО для бизнеса

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