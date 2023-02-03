1. Подайте заявку через личный кабинет на сайте ФНС или в аккредитованном удостоверяющем центре.

2. Пройдите идентификацию. Можно лично в УЦ ФНС или удалённо через Госуслуги с биометрией. Понадобятся заявление на получение ЭЦП, паспорт, СНИЛС, ИНН, ОГРНИП и USB‑токен.

3. Получите КЭП на USB‑токен или через мобильное приложение «Госключ».