Определение термина "Аб ово"

Аб ово

"(от лат. ab ovo — букв.: от яйца, начни сначала, начни с нуля; в Древнем Риме было правило: любую трапезу начинать с яйца) — выражение, свидетельствующее о начале нового цикла предпринимательской деятельности, нового дела после неудачной предыдущей попытки. "