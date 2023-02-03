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Определение термина "Акцепт"

Акцепт -
гарантия оплаты или согласие на оплату денежных, товарных или расчетных документов. Банк выполняет платежное требование доставщика и снимает деньги со счета плательщика при его согласии (акцепте). В зависимости от вида А. и плательщика для решения вопроса об А. определяются сроки. Предварительный А. — оплата платежного требования — производится только по истечении срока А. (предварительного согласия плательщика). Последующий А. характеризуется оплатой требований в течение операционного дня по мере их поступления в банк плательщика. В зависимости от порядка оформления, А. может быть отрицательным и положительным. При отрицательном А. в письменном виде дается только отказ от А. При положительном акцепте согласие оформляется письменно, и оплата производится только после его получения.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Акцепт -
"(от лат. acceptus — принятый) — обязательство (подтверждение согласия) плательщика оплатить в установленный срок переводный вексель (тратту), выставленный на оплату счет, удовлетворить другие требования об оплате. Акцепт оформляется в форме надписи ""акцептовано"" на платежном требовании и подписью. Когда говорят, что документ акцептован, это означает, что есть согласие, гарантия плательщика (банка) на его оплату. Акцептом называют также согласие одной из договаривающихся сторон на заключение договора по предложению (оферте) другой стороны. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Акцепт: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка