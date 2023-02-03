Определение термина "Акцепт"

Акцепт

гарантия оплаты или согласие на оплату денежных, товарных или расчетных документов. Банк выполняет платежное требование доставщика и снимает деньги со счета плательщика при его согласии (акцепте). В зависимости от вида А. и плательщика для решения вопроса об А. определяются сроки. Предварительный А. — оплата платежного требования — производится только по истечении срока А. (предварительного согласия плательщика). Последующий А. характеризуется оплатой требований в течение операционного дня по мере их поступления в банк плательщика. В зависимости от порядка оформления, А. может быть отрицательным и положительным. При отрицательном А. в письменном виде дается только отказ от А. При положительном акцепте согласие оформляется письменно, и оплата производится только после его получения.