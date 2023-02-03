Определение термина "Акции золотые"

Акции золотые

специальные (англ. golden stocks) — условные акции, сохраняемые в руках государственного органа, ведающего приватизируемым предприятием; эмитировались в РФ в начале 90-х гг. в соответствии с программой приватизации при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества; такие акции предоставляют их держателю особое право голоса. Используются для сохранения государственного контроля над приватизируемыми акционируемыми государственными предприятиями, деятельность которых глубоко затрагивает государственные и общественные интересы.