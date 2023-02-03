Определение термина "Андеррайтинг"

Андеррайтинг

(от англ. underwriting — подписание) — распространенный метод размещения ценных бумаг новых выпусков на первичном рынке инвестиционными компаниями, банками и крупными брокерскими фирмами; также называется и сам договор на размещение ценных бумаг между гарантом и эмитентом. Возможны следующие условия андеррайтинга: а) андеррайтер, инвестиционная компания, выкупает у эмитента весь выпуск ценных бумаг по фиксированной цене и перепродает его другим инвесторам; б) инвестиционная компания обязуется выкупить у эмитента недоразмещенную часть выпуска ценных бумаг; в) инвестиционная компания обязуется приложить максимум усилий по размещению ценных бумаг без принятия обязательств по выкупу недоразмещенной их части.