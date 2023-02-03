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Определение термина "Андеррайтинг"

Андеррайтинг -
(от англ. underwriting — подписание) — распространенный метод размещения ценных бумаг новых выпусков на первичном рынке инвестиционными компаниями, банками и крупными брокерскими фирмами; также называется и сам договор на размещение ценных бумаг между гарантом и эмитентом. Возможны следующие условия андеррайтинга: а) андеррайтер, инвестиционная компания, выкупает у эмитента весь выпуск ценных бумаг по фиксированной цене и перепродает его другим инвесторам; б) инвестиционная компания обязуется выкупить у эмитента недоразмещенную часть выпуска ценных бумаг; в) инвестиционная компания обязуется приложить максимум усилий по размещению ценных бумаг без принятия обязательств по выкупу недоразмещенной их части.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Андеррайтинг: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка