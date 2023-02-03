Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Автаркия

Определение термина "Автаркия"

Автаркия -
(от греч. autárkeia — самоудовлетворение) — политика экономического обособления, проводимая страной, регионом. Направлена на создание изолированной, замкнутой, независимой экономики, способной обеспечить себя всем необходимым самостоятельно. Автаркия сродни натуральному хозяйству.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Автаркия -
(греч. autdrkeia — caмоудовлетворение) — проводимая государством, регионом политика экономического обособления. А. направлена на создание замкнутой, независимой экономики, способной самостоятельно обеспечить себя всем необходимым.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

АКТИВЫ

(от лат. activus — действенный) — совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих предприятию, фирме, компании ...

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

система наблюдения, обобщения и отражения финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью получения достоверных...

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

система учета ресурсов и результатов финансовой и хозяйственной деятельности предприятий, фирм, проводимая по принятым п...

БИЗНЕС

(англ. business — дело, предпринимательство) — см. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО....

БИЗНЕС

(англ, business — дело, предпринимательство) — инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственн...

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Автаркия: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка