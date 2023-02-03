Определение термина "Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг"

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг

форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.