Определение термина "Буфер"

Буфер

промежуточное звено, ослабляющее столкновение или регулирующее равномерность потока объектов; в логистике роль буферов в движении сырья и товаров играют их запасы, в информатике роль буферов в потоках данных выполняют запоминающие устройства, используемые для согласования времени возникновения событий при передаче данных.