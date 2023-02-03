Определение термина "Цена покупателя"

Цена покупателя

цена, предлагаемая покупателем и выгодная ему, курс покупателей: цена, по которой покупатель готов, согласен и способен приобрести единицу (партию) товара. Ц.П. формируется, исходя из собственных представлений лица, приобретающего товар, о полезности товара, его необходимости, оценки и сравнения с аналогичными замещающими товарами, в зависимости от моды на данный товар, а также с учетом уровня доходов покупателя, имеющихся у него в наличии денежных средств. В целом в Ц.П. отражается его спрос на данный товар, потребительские предпочтения этого товара на рынке, поэтому Ц.П. может быть названа ценой спроса.