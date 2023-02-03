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Определение термина "Чек"

Чек -
(англ, cheque, амер. check) — денежный документ, содержащий приказ владельца текущего счета банку о выплате указанной в нем суммы определенному лицу или предъявителю, или произвести безналичные расчеты за товары и услуги. Такая чековая операция предварительно предусмотрена чековым договором и между банком и чекодателем. Банк может оплатить Ч. и в счет кредита чекодателю. Имеют место несколько видов Ч.: предъявительские, именные и ордерные. Предъявительский Ч. выписывается на предъявителя, его передача осуществляется простым вручением. Именной Ч. выписывается на определенное лицо. Ордерный Ч. выписывается в пользу определенного лица или по его приказу, т.е. чекодержатель может передать его новому владельцу с помощью индоссамента, который выполняет функции, подобные функциям вексельного индоссамента. Для расчета между банками используются банковские чеки.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Чек: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка