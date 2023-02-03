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Определение термина "Дефляция"

Дефляция -
"(англ. — deflation от лат. deflatio — выдувание, сдувание) — изъятие из обращения части денежной массы с целью предотвращения ее роста и подавления инфляции, процесс, противоположный инфляции. Дефляция осуществляется в основном посредством увеличения налогов, предотвращения роста заработной платы или ее замораживания, снижения расходов государственного бюджета, путем кредитной рестрикции (сокращения объемов кредитов), за счет увеличения продажи государственных ценных бумаг. Обычно влечет негативные социальные последствия. Возможное написание термина — дезинфляция. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Дефляция -
(лат. deflatio — выдувание, сдувание) — 1) искусственное изъятие из обращения избыточной денежной массы, проводимое правительством страны с целью снижения темпов инфляции посредством увеличения налогов, повышения учетной ставки, предотвращения роста заработной платы или ее замораживания, снижения расходов государственного бюджета путем
кредитной рестрикции (сокращения объемов кредитов) за счет увеличения продажи государственных денежных бумаг и т.д.; 2) спад, замедленное падение или замедленный рост цен на денежно-кредитном рынке, сопровождается снижением выпуска продукции и ростом безработицы.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Дефляция: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка