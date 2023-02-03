Определение термина "Дефляция"

Дефляция

"(англ. — deflation от лат. deflatio — выдувание, сдувание) — изъятие из обращения части денежной массы с целью предотвращения ее роста и подавления инфляции, процесс, противоположный инфляции. Дефляция осуществляется в основном посредством увеличения налогов, предотвращения роста заработной платы или ее замораживания, снижения расходов государственного бюджета, путем кредитной рестрикции (сокращения объемов кредитов), за счет увеличения продажи государственных ценных бумаг. Обычно влечет негативные социальные последствия. Возможное написание термина — дезинфляция. "