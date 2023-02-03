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Определение термина "Деноминация"

Деноминация -
(лат. deno-minatio — переименование) — укрупнение национальной денежной единицы посредством обмена по установленному соотношению старых денежных знаков на новые в целях упорядочения денежного обращения, облегчения учета и расчетов в стране. В таком же соотношении пересчитываются цены товаров и услуг, тарифы, заработная плата, пенсии, остатки денежных средств на банковских счетах, балансы предприятий и учреждений. В результате Д. происходит также изменение валютного курса денежной единицы, который может быть повышен по тому же или иному коэффициенту. Благодаря Д. реально значительно сократить число денежных купюр и монет, находящихся в обращении.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Деноминация -
"(от лат. denominatio — переименование) — укрупнение денежной единицы страны без изменения ее наименования, проводимое в целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности деньгам. Например, в 1961 г. ""старые"" деньги в СССР были заменены на ""новые"" таким образом, что 10 ""старым"" рублям соответствовал 1 ""новый"" рубль. Деноминация проведена в РФ также в 1998 г. Благодаря деноминации удается значительно сократить число денежных купюр и монет, находящихся в обращении."

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Деноминация: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка