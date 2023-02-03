Определение термина "Деноминация"

Деноминация

(лат. deno-minatio — переименование) — укрупнение национальной денежной единицы посредством обмена по установленному соотношению старых денежных знаков на новые в целях упорядочения денежного обращения, облегчения учета и расчетов в стране. В таком же соотношении пересчитываются цены товаров и услуг, тарифы, заработная плата, пенсии, остатки денежных средств на банковских счетах, балансы предприятий и учреждений. В результате Д. происходит также изменение валютного курса денежной единицы, который может быть повышен по тому же или иному коэффициенту. Благодаря Д. реально значительно сократить число денежных купюр и монет, находящихся в обращении.