Дисциплина

(от лат. disciplina — выдержанность, строгость) — своевременное и надлежащее выполнение правил и обязательств, соблюдение принятых законов и норм экономической деятельности. Различают: договорную дисциплину — выполнение обязательств по договорам; платежную (финансовую) дисциплину — своевременное и полное осуществление платежей и расчетов; трудовую дисциплину — соблюдение правил и норм трудовой деятельности; технологическую дисциплину — строгое соблюдение технологического регламента, установленного согласно технологической документации.