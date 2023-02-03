Определение термина "Договорная цена"

Договорная цена

цена, которая устанавливается но взаимному соглашению производителя и потребителя продукции в порядке, определенном органами ценообразования. Д.Ц. устанавливаются обычно на продукцию, которая производится небольшой партией. Основой Д.Ц. является себестоимость продукции или смета затрат на определенные виды работ. Уровень рентабельности в Д.Ц. устанавливается по договоренности. Учитывается сложность, оригинальность изделия, срок выполнения заказа, потребительские свойства изделия и его эффективность, в том числе величина эффекта, которую получает потребитель при использовании изделия. Прибыль, заложенная в Д.Ц., обычно не должна превышать величину эффекта, получаемого при использовании изделия. Рентабельность продукции по Д.Ц., как правило, существенно выше, чем при других условиях ценообразования. Д.Ц. может быть: 1) твердой, зафиксированной на определенном уровне в момент подписания контракта; 2) ценой с последующей фиксацией, которая устанавливается в согласованные сторонами сроки; 3) скользящей ~ изменяемой по согласованной схеме в течение периода действия контракта. Д.Ц. согласовываются на один заказ или на строго определенное время.