Определение термина "Доверенность"

Доверенность

"документ, которым доверяющее лицо (доверитель) удостоверяет, что оно уполномочило своего представителя (доверенное лицо) совершать определенные, указанные в документе действия от имени доверителя, то есть от своего имени. Доверенность составляется в письменном виде на определенный срок. Пример простейшей доверенности: ""Настоящей я, Сидоров Михаил Евгеньевич, доверяю Петрову Михаилу Ивановичу получить в кассе предприятия ""Вымпел"" причитающуюся мне заработную плату в сумме одиннадцать тысяч триста рублей (11 300 руб.). Доверенность выдана на срок до 1 ноября 2006 года"". Доверенность скрепляется подписью доверителя, обычно удостоверяемой печатью учреждения."