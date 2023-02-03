Определение термина "Экономическое поведение"

образ, способ, характер экономических действий граждан, работников, руководителей, производственных коллективов в тех или иных складывающихся условиях экономической деятельности.

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