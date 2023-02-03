Определение термина "Экспортная субсидия"

Экспортная субсидия

один из способов государственного стимулирования экспорта за счет бюджета. Такое стимулирование возможно в форме прямого финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и экспортного производства, а также путем предоставления на те же цели благоприятных кредитов.