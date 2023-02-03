Определение термина "Естественная убыль"

Естественная убыль

уменьшение количества товарно-материальных ценностей при их хранении в результате испарения, усушки и т. п. Е.У определяется при инвентаризации и списывается со счетов учета товарно-материальных ценностей на дебет счета 84 «Недостачи и потери от порчи ценностей».