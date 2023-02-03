Определение термина "Европейские сообщества"

Европейские сообщества

сообщества, образующие основу Европейского союза, а именно Европейское объединение угля и стали (ЕОУСТ), Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) и Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). После объединения в 1967 г. органов управления трех сообществ — ЕО УСТ, Евроатома и ЕЭС — стали называться Европейским сообществом.