Определение термина "Фонды специального назначения"

Фонды специального назначения

на счете 88 Плана счетов обобщаются сведения о фондах накопления и потребления. Под фондами накопления понимаются средства, направленные на производственное развитие предприятия; под фондами потребления средства, направленные на осуществление мероприятий по социальному развитию и материальному поощрению коллектива предприятия. На счете также учитывается движение имущества, полученного предприятием от других предприятий и лиц безвозмездно. Счет 88 кредитуется со счетом 81 «Использование прибыли» при образовании фондов накопления и потребления за счет прибыли: со счетом 75 «Расчеты с учредителями» при образовании фондов накопления и потребления за счет целевых взносов учредителей; со счетами 01 «Основные средства» и 04 «Нематериальные активы» при оприходовании имущества, полученного от других предприятий и лиц безвозмездно.