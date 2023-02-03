Определение термина "Фрахтовые индексы"

Фрахтовые индексы

относительные показатели изменения уровня цен морской перевозки грузов по отношению к ценам определенного базисного периода или к фиксированным ставкам, принятым за 100%. Используются при фрахте судов, а также для оценки конъюнктуры фрахтового рынка.