Определение термина "Юнидо"

Юнидо

(UNIDO — United Nations Industrial Development Organization) — организация по промышленному развитию при ООН, оказывающая содействие в индустриализации развивающихся стран. Возникла в 1966 г. и насчитывает ныне 137 государств. Деятельность ЮНИДО подразделяется на оперативную, включающую оказание технической помощи развивающимся странам в осуществлении конкретных проектов, разработку региональных долгосрочных (на период до 10 лет) стратегий развития этих стран, и вспомогательную, включающую сбор, обобщение, публикацию информации, проведение исследований, организацию конференций по вопросам промышленного развития. Главными органами ЮНИДО выступают Генеральная конференция, Совет по промышленному развитию, Постоянный комитет и Секретариат.