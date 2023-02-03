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Определение термина "Юнидо"

Юнидо -
(UNIDO — United Nations Industrial Development Organization) — организация по промышленному развитию при ООН, оказывающая содействие в индустриализации развивающихся стран. Возникла в 1966 г. и насчитывает ныне 137 государств. Деятельность ЮНИДО подразделяется на оперативную, включающую оказание технической помощи развивающимся странам в осуществлении конкретных проектов, разработку региональных долгосрочных (на период до 10 лет) стратегий развития этих стран, и вспомогательную, включающую сбор, обобщение, публикацию информации, проведение исследований, организацию конференций по вопросам промышленного развития. Главными органами ЮНИДО выступают Генеральная конференция, Совет по промышленному развитию, Постоянный комитет и Секретариат.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Юнидо: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка