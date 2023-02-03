Определение термина "Кассовая льгота"

Кассовая льгота

предоставление банком клиенту возможности иметь отрицательное сальдо текущего счета в течение краткосрочного периода. К.Л. предоставляется либо по молчаливому согласию банка и клиента, либо при определенных согласованных с банком условиях, основным из которых является жесткий срок погашения обязательств клиентом. К.Л. удобна для клиента, так как освобождает его от необходимости иметь резервную наличность, но она относится к платным услугам, за которые банк взимает достаточно высокие проценты. По своей сущности К.Л. близка к таким операциям банка, как овердрафт и контокоррент.