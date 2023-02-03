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Определение термина "Кассовый разрыв"

Кассовый разрыв -
ситуация, в которой у предпринимателя временно не хватает денег на текущие платежи из-за того, что ожидаемая прибыль ещё не поступила. Например, если пришло время выплачивать зарплату сотрудникам, а платёж от контрагента придёт только через неделю.

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Что такое Кассовый разрыв: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка