Определение термина "Кассовый разрыв"

Кассовый разрыв

ситуация, в которой у предпринимателя временно не хватает денег на текущие платежи из-за того, что ожидаемая прибыль ещё не поступила. Например, если пришло время выплачивать зарплату сотрудникам, а платёж от контрагента придёт только через неделю.