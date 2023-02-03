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Определение термина "Казначейский билет"

Казначейский билет -
бумажные деньги, выпускаемые казначейством. Эмиссия К.Б. обусловливается необходимостью финансирования государственных расходов. Представляют редко используемый в современный период вид неразменных на валюту, золото бумажных денег. К.Б. относят к краткосрочным обязательствам государства, находящимся в обращении. По своим признакам и свойствам К.Б. близки к банкнотам — банковским денежным билетам.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Казначейский билет: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка