Определение термина "Казначейский билет"

Казначейский билет

бумажные деньги, выпускаемые казначейством. Эмиссия К.Б. обусловливается необходимостью финансирования государственных расходов. Представляют редко используемый в современный период вид неразменных на валюту, золото бумажных денег. К.Б. относят к краткосрочным обязательствам государства, находящимся в обращении. По своим признакам и свойствам К.Б. близки к банкнотам — банковским денежным билетам.