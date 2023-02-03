Определение термина "Колониализм"

Колониализм

идеологическая теория и практика экономических действий государств и крупных корпораций, направленные на колонизацию территорий других государств, навязывание им экономических режимов, не соответствующих интересам этих стран и их народов, и способствующих откачке ресурсов и прибыли из колониальных стран, территорий. К. — это суть колониальной политики с точки зрения ее побудительных мотивов, принципов и способов осуществления. Понятие «К.» постепенно приобретает исторический характер.