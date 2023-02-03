Определение термина "Конкурсная масса"

Конкурсная масса

имущество должника, на которое может быть обращено взыскание в процессе конкурсного производства, т. е. добровольной или принудительной ликвидации несостоятельного предприятия. К.М. распределяется в следующем порядке: вне очереди — расходы, связанные с конкурсным производством, выплатой вознаграждений арбитражному и конкурсному управляющим, продолжением функционирования предприятия-долж-

ника; в первую очередь — требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; во вторую очередь — расходы по оплате труда работников, по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, по выплате пособий в течение одного года до дня открытия конкурсного производства и по выплате вознаграждений, причитающихся по авторским и лицензионным договорам: в третью очередь — расходы по погашению задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, возникшей в течение одного года до дня открытия конкурсного производства; в четвертую очередь — требования конкурсных кредиторов; в пятую очередь — требования членов трудового коллектива предприятия-должника, обладающих вкладом в его имущество; в шестую очередь — требования прочих собственников; в седьмую очередь — все остальные требования. Кредиторы первой, второй, третьей очереди являются привилегированными. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного погашения требования предыдущей очереди. При недостаточности взысканной суммы для полного удовлетворения всех требований кредиторов соответствующей очереди эти требования удовлетворяются пропорционально сумме, причитающейся каждому из них.