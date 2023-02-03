Определение термина "Конкурсная масса"
ника; в первую очередь — требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; во вторую очередь — расходы по оплате труда работников, по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, по выплате пособий в течение одного года до дня открытия конкурсного производства и по выплате вознаграждений, причитающихся по авторским и лицензионным договорам: в третью очередь — расходы по погашению задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, возникшей в течение одного года до дня открытия конкурсного производства; в четвертую очередь — требования конкурсных кредиторов; в пятую очередь — требования членов трудового коллектива предприятия-должника, обладающих вкладом в его имущество; в шестую очередь — требования прочих собственников; в седьмую очередь — все остальные требования. Кредиторы первой, второй, третьей очереди являются привилегированными. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного погашения требования предыдущей очереди. При недостаточности взысканной суммы для полного удовлетворения всех требований кредиторов соответствующей очереди эти требования удовлетворяются пропорционально сумме, причитающейся каждому из них.
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
Популярные термины
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ
стоимость объекта, основных средств предприятия, фирмы (долгосрочных активов), внесенных в ее баланс, зафиксированных в ...
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ
стоимость долгосрочных активов (объекта, основных средств предприятия, фирмы), внесенных в ее баланс, зафиксированных в ...
ДЕНЬГИ
"особый вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего эквивалента, посредством которого выражается стоим...
ДЕНЬГИ
одно из важнейших понятий любого рыночного хозяйства: любые общепринятые средства платежа, которые могут обмениваться на...
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
часть стоимости созданного в стране совокупного общественного продукта, остающаяся после возмещения потребленных средств...
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
(греч. krisis — поворотный пункт) — резкое ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде...