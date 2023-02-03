Определение термина "Контокоррент, контокоррентный счет"

Контокоррент, контокоррентный счет

единый активно-пассивный счет клиента в банке, на котором учитываются все его операции, производимые как за счет собственных средств клиента, так и за счет кредитов банка. Представляет сочетание ссудного и текущего счета. Банк, открывая клиенту К., определяет условия предоставления ему кредита (при дебетовом сальдо счета) или пользования средствами клиента (при кредитовом сальдо счета).