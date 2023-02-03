Определение термина "Краудлендинг"

Краудлендинг

способ финансирования бизнеса, при котором деньги предпринимателю или компании дают частные лица. Участники процесса — заёмщики и инвесторы — взаимодействуют через специальные онлайн-платформы. В отличие от краудфандинга, при краудлендинге люди инвестируют деньги в проекты не безвозмездно, а чтобы получать доход, он облагается налогами. А сам заёмщик налоги платить не должен. Финансирование бизнеса можно получить в Точке — для этого есть Точка Обороты. Это не краудлендинг, зато потом не нужно будет платить проценты от дохода инвесторам.