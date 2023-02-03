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Определение термина "Курсовая разница"

Курсовая разница -
1)разница в стоимости товара, возникающая в связи с текущим изменением курса рубля к иностранным валютам, а также разрывом во времени при осуществлении внешнеэкономических операций. Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам предприятий, а также по их операциям в иностранной валюте производятся в валюте, действующей на территории Российской Федерации, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на день совершения операций. В связи с этим при отгрузке продукции на экспорт датой совершения операций в зависимости от применяемого метода учета реализации является день отгрузки продукции и сдачи отчетов в банк для оплаты или день поступления средств на расчетный и текущий валютный счета предприятий и организаций. При осуществлении товарообменных операций соответственно датой их совершения считается день отгрузки продукции (товаров, иного имущества) на экспорт или день оприходования поступающего имущества. Выручка в рублях при внешнеэкономической деятельности определяется исходя из таможенной стоимости продукции в иностранной валюте, указанной в грузовой таможенной декларации. При этом для целей налогообложения она не должна быть ниже уровня, рассчитанного исходя из рыночных цен на продукцию, применявшихся на момент исполнения сделки. К.Р. может отражаться (в зависимости от метода их учета) либо на счете 80 Прибыли и убытки, либо на счете 83 Доходы будущих периодов; суммовая разница, учитываемая на счете 83 Доходы будущих периодов, зачисляется и конце года в прибыль или убыток на счет 80; при учете на счет 80 суммы К.Р. включаются в налогооблагаемую базу ежеквартально или ежемесячно (если происходит ежемесячная уплата налога на прибыль); 2)разница в курсах валют, возникающая вследствие ликвидации открытой валютной позиции (несоответствия объема покупок и продаж).

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Курсовая разница: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка