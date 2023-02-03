Определение термина "Квазигосударственный банк"

одна из схем перераспределения бюджетных средств: выплаты из государственного бюджета населению и частным предпринимател...

1) информация, необходимая для управления экономическими процессами, содержащаяся в базах данных информационных систем; ...

(Иногда применяется термин ТРАНСФЕР) (фр. transfer! — передача, от лат. transferee — переносить, переводить) 1) передач...

(фр. tarif) 1) система ставок, определяющая плату за различные услуги, предоставляемые предприятиям и населению: перевоз...

ЗАКОН СПРОСА

закон, в соответствии с которым рост цен приводит к снижению величины спроса на товары при прочих равных условиях....