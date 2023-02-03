Определение термина "Маржинальный анализ"

анализ, основанный на использовании предельных величин (относительных приростов) для исследования экономических процессов. Согласно маржинальной доктрине хозяйственные индивиды принимают решения, исходя из стремлений достичь максимальной предельной полезности (приращение полезности на единицу затрачиваемых ресурсов).

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