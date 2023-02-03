Определение термина "Менеджер"

Менеджер

(англ, manager — управляющий) 1) управляющий, специалист по управлению производством и обращением товаров, работающий по найму. М. организуют работу на фирме, руководят производственной деятельностью групп сотрудников фирмы. М. является должностным лицом фирмы, в которой он работает, и входит в средний и высший руководящий состав фирм. В отличие от членов наблюдательных и контрольных органов М. наделяются исполнительной властью; 2) участник руководящей группы банковских синдикатов, осуществляющих эмиссию и размещение облигационных займов на рынке капиталов. Во главе группы стоит ведущий М., выступающий контрагентом заемщика и несущий ответственность за организацию, подписку и размещение займа. Члены руководящей группы синдиката участвуют в определении условий эмиссии, гарантируют размещение займов и установленный срок по согласованному курсу.