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Определение термина "Мировые цены"

Мировые цены -
денежное выражение (в конвертируемой валюте) стоимости реализуемого на мировом рынке товара. В основе М.Ц. лежат средние издержки производства основных производителей определенного вида продукции.
В международной торговле М.Ц. выступает как цена основных продавцов и покупателей, крупных центров международной торговли. Она формируется в ходе осуществления крупных сделок на мировом рынке или на международных ярмарках. По отдельным видам товаров традиционно сложились центры формирования М.Ц. (например, на золото, цветные металлы — Лондонская биржа; Западноевропейские порты — импортная цена на уголь и т.п.; для машин и оборудования М.Ц. определяются ценами сделок американских, европейских и японских фирм). Чтобы ориентироваться в М.Ц., можно использовать справочные цены (официальные цены поставщиков), цены международных торгов, ярмарок, аукционов и крупных сделок. Такие сведения регулярно печатаются в специальных изданиях.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Мировые цены: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка