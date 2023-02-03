Определение термина "Мировые цены"

Мировые цены

денежное выражение (в конвертируемой валюте) стоимости реализуемого на мировом рынке товара. В основе М.Ц. лежат средние издержки производства основных производителей определенного вида продукции.

В международной торговле М.Ц. выступает как цена основных продавцов и покупателей, крупных центров международной торговли. Она формируется в ходе осуществления крупных сделок на мировом рынке или на международных ярмарках. По отдельным видам товаров традиционно сложились центры формирования М.Ц. (например, на золото, цветные металлы — Лондонская биржа; Западноевропейские порты — импортная цена на уголь и т.п.; для машин и оборудования М.Ц. определяются ценами сделок американских, европейских и японских фирм). Чтобы ориентироваться в М.Ц., можно использовать справочные цены (официальные цены поставщиков), цены международных торгов, ярмарок, аукционов и крупных сделок. Такие сведения регулярно печатаются в специальных изданиях.