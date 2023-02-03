Определение термина "Накладная"

Накладная

1) товарная Н. — первичный разовый документ по учету товарно-материальных ценностей, применяемый на всех предприятиях, который является оправдательным документом на поступление или отпуск материальных ценностей. Н. скрепляется подписями передающей и принимающей сторон; 2) транспортная Н. - основной перевозочный документ, регулирующий отношения между отправителем, перевозчиком и получателем груза. Н. содержит сведения о наименовании груза, числе мест, пунктах отправления и назначения, отправителе и получателе, дате приема к перевозке. См. также КОНОСАМЕНТ.