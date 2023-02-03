Определение термина "Номинал"
Применительно к обычной акции Н. означает сумму, установленную уставом компании. Номинальная стоимость может также быть использована для исчисления стоимости акций в денежных единицах в финансовом отчете. Номинальная стоимость мало связана с рыночной стоимостью обычных акций. Много компаний выпускает акции без нарицательной цены, но указывают в балансе стоимость одной акции. Что касается привилегированных акций, Н. означает нарицательную стоимость, на которую начисляется дивиденд.
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
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