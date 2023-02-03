Определение термина "Номинал"

Номинал

(лат. nominalis — именной) — исходное значение цены, официально объявленная нарицательная стоимость, указанная на ценных бумагах, банкнотах, бумажных деньгах, монетах. Н. называют также номинальной или нарицательной стоимостью (ценой).

Применительно к обычной акции Н. означает сумму, установленную уставом компании. Номинальная стоимость может также быть использована для исчисления стоимости акций в денежных единицах в финансовом отчете. Номинальная стоимость мало связана с рыночной стоимостью обычных акций. Много компаний выпускает акции без нарицательной цены, но указывают в балансе стоимость одной акции. Что касается привилегированных акций, Н. означает нарицательную стоимость, на которую начисляется дивиденд.