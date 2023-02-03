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Определение термина "Операционные расходы банков"

Операционные расходы банков -
расходы и затраты на проведение банковских операций за определенный период времени. Включают: проценты по привлеченным срочным и сберегательным вкладам (основная статья расходов); прочие выплаты процентов (по облигациям и другим источникам привлеченных средств); расходы по уплате налогов на прибыль, по содержанию персонала; административные расходы; прочие операционные расходы (по страхованию привлеченных средств, рекламе, оплате юридических расходов, приобретению канцелярских товаров и т.д.). Разница между операционными доходами и расходами представляет валовую прибыль банков.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Операционные расходы банков: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка