Определение термина "Отчуждение"

Отчуждение

передача имущества принадлежащего одному лицу в собственность другого лица. О. производится главным образом по воле первичного собственника на основе договора с приобретателем имущества либо на основании решения суда в принудительном порядке (конфискация). О. может быть возмездным, за плату, или безвозмездным, в форме дарения.