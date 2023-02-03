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Определение термина "Подоходный налог"

Подоходный налог -
основной вид прямых налогов, обязательный платеж, взимаемый с доходов физических и юридических лиц (заработной платы, прибыли и т.д.). Налогом облагается сумма совокупного дохода граждан в денежном исчислении за истекший год. Частично взимается с месячных и текущих доходов в виде разовых выплат. П.Н. облагаются доходы, превосходящие необлагаемый минимум. Относится к числу прогрессивных налогов, ставка которого обычно увеличивается ступенчатым образом по мере нарастания величины годового дохода. В России, в частности, от него освобождены доходы по пенсиям. Облагаемый налогом доход определяется путем вычета из фактически полученного дохода установленных законом скидок и льгот. Плательщиками этого налога являются физические лица (граждане), имеющие и не имеющие постоянного местожительства в Российской Федерации, а также граждане, находящиеся в Российской Федерации в общей сложности не менее 13 дней в календарном году. Объектом налогообложения у граждан, имеющих постоянное местожительство и Российской Федерации, является совокупный доход, полученный в календарном году на территории Российской Федерации, континентальном шельфе, в экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации, как в денежной, так и в натуральной форме. Доходы в иностранной валюте для целей налогообложения пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату получения дохода. Иногда П.Н. называется налогом на прибыль.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Подоходный налог: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка