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Определение термина "Прямой налог"

Прямой налог -
налог, устанавливаемый на доходы и имущество частных лиц, а также на наследство и отчисления на социальное страхование.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Прямой налог: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка