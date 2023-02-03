Определение термина "Процентный риск"

Процентный риск

опасность потерь для банков в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам. Ситуация возникает, когда сроки средств, предоставленных по фиксированным ставкам для их рефинансирования, или когда процентные ставки по разрешенным и привлеченным средствам банка регулируются различными правилами. Величина риска определяется: суммой позиций, продолжительностью разрыва между сроками выхода привлеченных и размещенных средств; амплитудой колебания процентных ставок.