Определение термина "Расчеты"

Расчеты

раздел VI баланса, счета которого предназначены для обобщения информации обо всех видах расчетов предприятия с различными юридическими и физическими лицами, а также внутрихозяйственных расчетов. Расчеты иностранными валютами, осуществляемые в соответствии с действующим законодательством, учитываются на счетах этого раздела в рублях в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу, действующему на дату выписки расчетно-денежных документов. Одновременно эти расчеты отражаются в валюте расчетов и платежей. Курсовые разницы по операциям с иностранными валютами, в том числе разницы от переоценки задолженности на дату составления бухгалтерского баланса, относятся на счет 80 «Прибыли и убытки». Расчеты иностранными валютами учитываются на счетах этого раздела обособленно, т. е. на отдельных субсчетах.