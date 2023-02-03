Определение термина "Рассрочка"

Рассрочка

способ оплаты товаров и услуг, при котором платеж производится не в разовом порядке, не в полной сумме, а по частям. Такая форма наиболее распространена при продаже розничных товаров в кредит. При Р. платежа продавец становится кредитором, а покупатель - заемщиком.